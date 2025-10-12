Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler

2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 20 ülke belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası'na Türkiye var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ülkelerin listesi duyuruldu.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler
ABD, ve ortaklığında gerçekleştirilecek olan heyecanı şimdiden başladı. 2026 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek olan kupaya ABD, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere katılacak olan 20 ülke belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası'na var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler

2026 DÜNYA KUPASI'NA TÜRKİYE VAR MI?

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak olan takımlar henüz belli olmadı. 2026 Dünya Kupası 'nin ardından katılacak olan takımlar beli olacak.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele ediyor. Ay-Yıldızlılar grubu birinci sırada tamamlarsa doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

'ın grubu ikinci sırada tamamlar ise play-off etabına katılacak. Bu etapta A Milli Takım galip gelirse 2026 Dünya Kupası'na katılabilecek.

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler

2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER

2026 Dünya Kupası'na şu ana kadar katılması kesinleşen 20 ülke bulunuyor. Bu ülkeler şöyle:

  • ABD
  • Kanada
  • Meksika
  • Özbekistan
  • Yeni Zelanda
  • Güney Kore
  • Ürdün
  • İran
  • Japonya
  • Avustralya
  • Özbekistan
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Ekvador
  • Kolombiya
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Fas
  • Mısır
  • Ürdün
ETİKETLER
#Türkiye
#Meksika
#amerika birleşik devletleri
#a milli takım
#kanada
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
