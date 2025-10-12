2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? 2026 Dünya Kupası'na katılan ülkeler

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında gerçekleştirilecek olan 2026 Dünya Kupası heyecanı şimdiden başladı. 2026 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek olan kupaya ABD, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere katılacak olan 20 ülke belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası'na Türkiye var mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

2026 DÜNYA KUPASI'NA TÜRKİYE VAR MI?

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak olan takımlar henüz belli olmadı. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ardından katılacak olan takımlar beli olacak.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele ediyor. Ay-Yıldızlılar grubu birinci sırada tamamlarsa doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

A Milli Takım'ın grubu ikinci sırada tamamlar ise play-off etabına katılacak. Bu etapta A Milli Takım galip gelirse 2026 Dünya Kupası'na katılabilecek.

2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER

2026 Dünya Kupası'na şu ana kadar katılması kesinleşen 20 ülke bulunuyor. Bu ülkeler şöyle: