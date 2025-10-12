Cami hoparlöründen ilginç anons! 'Kaynak makinemi getirin'

Şiran ilçesinde kaynak makinesini kaybeden Fazlı Celep isimli vatandaş ilginç bir çözüm yolu buldu. Celep kayıp makinesi için caminin minaresinden köye sitem etti. "Bir Müslümana bir iş yapmaya gelmiyor. Benim makinemi niye alıyorsunuz komşular! Tekrar ediyorum ben hacı efendi, kaynak makinem kaybolmuştur, alanlar ve bulanlar namusu dairesinde getirsinler" diye anons çeken Celep'in sözleri köy halkını kahkahaya boğdu.

