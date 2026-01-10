İhtiyaç kredisi yarışı kızıştı! İşte en düşük oranlı ve en az geri ödemeli krediler

Kategoriler
2026 yılının ilk ayında nakit akışını sağlamak isteyen tüketiciler ihtiyaç kredisine başvuruyor. Bankaların müşteri kapabilmek amacıyla başladığı kredi yarışı kızıştı. Peki en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? 250 bin lira kredi için faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarına bakarak aylık taksitlerini hesapladık.
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08 TL
Toplam Ödeme: 322.858,46 TL
Faiz Oranı: %3,69 – %3,79
Vade/Tutar: 300.000 TL’ye kadar, 1–36 ay
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 26.865,74 TL
Toplam Ödeme: 323.638,88 TL
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 27.169,31 TL
Toplam Ödeme: 327.281,72 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89 TL
Toplam Ödeme: 328.500,68 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 331.132,82 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 329.695,32 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 27.720,08 TL
Toplam Ödeme: 334.078,46 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 27.781,62 TL
Toplam Ödeme: 334.816,94 TL
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 27.863,78 TL
Toplam Ödeme: 335.615,36 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.521,58 TL
Kâr Payı Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 28.193,63 TL
Toplam Ödeme: 338.323,56 TL
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 29.765,33 TL
Toplam Ödeme: 358.621,46 TL
Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 28.921,88 TL
Toplam Ödeme: 348.312,56 TL
Faiz Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 31.727,59 TL
Toplam Ödeme: 382.168,58 TL