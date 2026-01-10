Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisi yarışı kızıştı! İşte en düşük oranlı ve en az geri ödemeli krediler

Ocak 10, 2026 16:09
1
ihtiyaç kredisi

2026 yılının ilk ayında nakit akışını sağlamak isteyen tüketiciler ihtiyaç kredisine başvuruyor. Bankaların müşteri kapabilmek amacıyla başladığı kredi yarışı kızıştı. Peki en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? 250 bin lira kredi için faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarına bakarak aylık taksitlerini hesapladık.

2
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

ON DİJİTAL Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 26.785,08 TL
Toplam Ödeme: 322.858,46 TL

3
ON Dijital Bankacılık – İhtiyaç Kredisi

ON Dijital Bankacılık – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,69 – %3,79
Vade/Tutar: 300.000 TL’ye kadar, 1–36 ay
 

4
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi

ALTERNATİF BANK– Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 26.865,74 TL
Toplam Ödeme: 323.638,88 TL
 

5
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi

ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 27.169,31 TL
Toplam Ödeme: 327.281,72 TL
 

6
N Kolay – BES Teminatlı Kredi

N Kolay – BES Teminatlı Kredi

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 27.270,89 TL
Toplam Ödeme: 328.500,68 TL
 

7
YAPI KREDİ – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

YAPI KREDİ – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 331.132,82 TL
 

8
Enpara.com – İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61 TL
Toplam Ödeme: 329.695,32 TL
 

9
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 27.720,08 TL
Toplam Ödeme: 334.078,46 TL

 

10
QNB – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi

QNB – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 27.781,62 TL
Toplam Ödeme: 334.816,94 TL
 

11
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

VAKIF KATILIM – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 27.863,78 TL
Toplam Ödeme: 335.615,36 TL
 

12
N Kolay – İhtiyaç Kredisi

N Kolay – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34 TL
Toplam Ödeme: 338.521,58 TL
 

13
TÜRKİYE FİNANS– 3 Ay Ertelemeli Finansman

TÜRKİYE FİNANS– 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kâr Payı Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 28.193,63 TL
Toplam Ödeme: 338.323,56 TL
 

14
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İŞ BANKASI– İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 29.765,33 TL
Toplam Ödeme: 358.621,46 TL
 

15
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı

ZİRAAT KATILIM– İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 28.921,88 TL
Toplam Ödeme: 348.312,56 TL
 

16
Akbank – İhtiyaç Kredisi

AKBANK – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 31.727,59 TL
Toplam Ödeme: 382.168,58 TL

