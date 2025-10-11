Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Serhat Yıldız

6 ülkede yapay zeka fabrikası kurulacak

Avrupa Birliği, dijital dönüşümü hızlandırmak için Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya’da yeni yapay zeka fabrikaları kuracak.

6 ülkede yapay zeka fabrikası kurulacak
’ne (AB) bağlı Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC), Avrupa genelinde altyapısını büyütecek yeni bir adım attı. Lüksemburg merkezli kurum, altı ülkede yeni “yapay zeka fabrikaları” kurulacağını duyurdu.

6 ülkede yapay zeka fabrikası kurulacak

AVRUPA GENELİNDE YENİ BİR AĞ OLUŞTURULACAK

EuroHPC’den yapılan açıklamaya göre Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya, bu yeni tesislere ev sahipliği yapacak. Bu fabrikalar, ’da süper bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesi ve yapay zekânın daha geniş bir alanda kullanılmasını hedefliyor.

Avrupa’da daha önce 13 yapay zeka fabrikasının yerinin belirlendiği hatırlatılan açıklamada, bu tesislerin birbirine bağlı bir ağ oluşturacağı ve kıta genelinde inovasyona katkı sağlayacağı vurgulandı.

6 ülkede yapay zeka fabrikası kurulacak

TEK NOKTADAN HİZMET, GENİŞ DESTEK

Yeni yapay zeka fabrikalarının ulusal ölçekte tek noktadan hizmet sunacağı belirtildi. Bu merkezlerin, Avrupalı girişimler, KOBİ’ler ve araştırmacılar için kapsamlı destek sağlayacağı da ifade edildi. Her ülke, bu kapsamda yapay zeka için optimize edilmiş yeni sistemleri devreye alacak.

500 MİLYON EUROLUK YATIRIM

AB ve üye ülkelerden sağlanacak 500 milyon euronun üzerindeki yatırımın, Avrupa’nın yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artırması bekleniyor.

