Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

Apple, güvenlik araştırmacılarına şimdiye kadarki en yüksek ödülünü veriyor. Şirket, iPhone ve Mac’lerdeki kritik açıkları tespit edenlere 2 milyon dolara kadar ödeme yapacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple 2 milyon dolar para dağıtacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 16:12

devleri, kullanıcı güvenliğini artırmak için adeta bir “ödül yarışı” başlattı. da bu yarışta vitesi yükseltti. Şirket, iPhone ve Mac cihazlarında bulunan açıklarını bildiren araştırmacılara verdiği ödülleri ciddi oranda artırdı.

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

“ZERO-CLİCK” AÇIKLAR ARTIK ALTIN DEĞERİNDE

Apple, özellikle kullanıcı etkileşimi olmadan cihaza sızmayı mümkün kılan “zero-click” açıklar için ödenecek maksimum ödülü 2 milyon dolara çıkardı. Bu, bugüne kadarki en yüksek bug bounty (ödül avı) tutarı.

Bu tür açıklar, hiçbir kullanıcı eylemi olmadan cihazın ele geçirilmesini sağladığı için son derece tehlikeli kabul ediliyor.

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

PROGRAMIN GEÇMİŞİ VE AMACI

Apple’ın ödül programı ilk kez 2016’da yalnızca davetli araştırmacılara açıktı. 2019’da ise tüm güvenlik uzmanlarına kapılar aralandı.

Başlangıçta 100 bin ile 1 milyon dolar arasında değişen ödül tutarları, şimdi en kritik kategoride 2 milyon dolara kadar ulaşabiliyor.

Şirketin hedefi, kötü niyetli kişilerin bu açıkları geliştiricilerine satmak yerine doğrudan Apple’a bildirmesini sağlamak.

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

CASUS YAZILIM ENDÜSTRİSİNE KARŞI SAVUNMA

Apple’ın bu adımı, son yıllarda giderek büyüyen paralı casus yazılım sektörüne karşı alınmış stratejik bir önlem olarak görülüyor.

Bu tarz saldırılar genellikle birden fazla güvenlik açığını zincirleme şekilde kullanarak sisteme sızıyor ve maliyeti milyon dolarları bulabiliyor.

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

YENİ SAVUNMA DUVARLARI: LOCKDOWN MODE VE BELLEK KORUMASI

Apple yalnızca ödülleri artırmakla kalmadı; yazılım tarafında da güvenlik duvarlarını güçlendirdi.

Yeni Lockdown Mode, hedefli casus yazılım saldırılarını engellemeyi amaçlarken; Memory Integrity Enforcement özelliği de iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde belleği yaygın açık türlerine karşı koruyor.

Apple, bu yeniliklerin sistem seviyesindeki saldırıları “çok daha zor ve maliyetli” hale getireceğini söylüyor.

Apple 2 milyon dolar para dağıtacak

ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#güvenlik
#casus yazılım
#Bug Bounty
#Zero-click
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.