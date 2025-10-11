Menü Kapat
19°
Yurt dışına çıkışta yeni dönem! Yarından itibaren tamamen değişiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Şengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak. AB ülkeleri, Şengen Bölgesi'ne seyahat eden üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarını damgalamak yerine giriş ve çıkış bilgileri, pasaport verileri, parmak izleri ve yüz görüntülerini dijital kaydedecek.

Avrupa Birliği () ülkeleri, Şengen Bölgesi'ne edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES), 12 Ekim'de uygulamaya başlayacak. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre bu işlem, 6 aylık süre boyunca kademeli gerçekleştirilecek.

Yurt dışına çıkışta yeni dönem! Yarından itibaren tamamen değişiyor

Kademeli uygulama süresince üye ülkeler, sistemi hangi sınır geçiş noktalarında ve ne zaman devreye alacaklarına karar verebilecek. Bu, sınır yetkililerinin, ulaştırma sektörünün ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlamasını temin edecek.

Yurt dışına çıkışta yeni dönem! Yarından itibaren tamamen değişiyor

SONRAKİ SEFERLER İÇİN HIZLI GEÇİŞ

Bu sürenin sonunda EES, tüm sınır geçiş noktalarında tam olarak devreye alınacak ve pasaport damgalama sistemi, sistemdeki elektronik kayıtlarla değiştirilecek. Bu işlem, ilk girişte ve ilk çıkışta yapılacak, sonraki seferlerde hızlı doğrulama yeterli olacak.

Yurt dışına çıkışta yeni dönem! Yarından itibaren tamamen değişiyor

Sistem, sınır geçişleri hakkında güvenilir veriler sağlayacak, süresi geçenleri, belge ve kimlik sahtekarlığı vakalarını sistematik tespit edecek. Yeni sistemle Şengen Bölgesi'ne düzensiz girişlerin kontrolü ve bunlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

