Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı sigorta şirketlerinin elektrikli araçların poliçelerine satıcıların beyanına göre eklediği "uzun menzilli" ibaresinin tüketicileri mağdur ettiğini, sigorta şirketlerinin araç ruhsatındaki bilgileri esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 15:22

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı şirketlerinin ikinci el poliçelerine satıcının beyanına göre “” ibaresi eklemesinin tüketicileri mağdur ettiğini açıkladı. Şahin, poliçelerin kişinin beyanına göre değil, ruhsata göre oluşturulması gerektiğini söyledi. Şahin ayrıca böyle bir durumla karşı karşıya kalan tüketicilerin sigorta şirketine karşı hukuki mücadele başlatabileceğini söyledi. Şahin, son zamanlarda ikinci el elektrikli araç satın alan bazı tüketicilerin çeşitli problemlerle karşılaştığını dile getirdi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

Satıcının beyanına göre, bazı sigorta şirketlerinin araç poliçesine "uzun menzilli" ibaresi eklediğini ve bu durumun alacak tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Şahin, sigorta şirketlerinin araç özelliklerini esas alarak belge hazırlamaları gerektiğini söyledi.

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

MENZİL BİLGİSİ VERİLMİYOR

Elektrikli araç satın alan tüketicilerin son dönemde en çok şikayetinin menzil konusunda olduğuna değinen Şahin, şöyle konuştu:

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

"Özellikle elektrikli araçlarda son dönemlerde Anadolu'ya dönük satışlarda birçok problemle karşı karşıyayız. Uzun menzilli diye satılıyor ama kısa menzilli çıkıyor. Tüketici bunu sadece alıp arabayı kullanmaya başladığında fark edebiliyor. Neden? Çünkü ruhsatında bunun menziliyle alakalı hiçbir bilgi verilmiyor. Ayrıca sigorta poliçesinde de uzun menzilli yazabiliyor çünkü sigorta poliçeleri kişinin beyanına göre düzenleniyor. Sigorta poliçesinde tüketici uzun menzili görünce bir güven tesis ediliyor ve uzun menzilli diye 200-300 bin lira fazla vererek alıyorlar. Bindikten sonra sıkıntı başlıyor."

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

HUKUKİ MÜCADELEYE GİREBİLİR

Beyana göre poliçeye yazılan menzil ibaresinin tüketiciyi yanılttığına dikkati çeken Şahin, "Tüketici, sigorta poliçesindeki 'uzun menzil' yazısına kanabiliyor ve aracı alıyor. Dolayısıyla burada sigorta şirketleri beyanla bu bilgiyi yazdığı için tüketicinin yanıltılmasına aracılık etmiş oluyor. Burada sigorta şirketinin de aracı kurum olarak sorumluluğu var. Sigorta şirketine karşı tüketici hukuki mücadeleye girebilir" ifadelerini kullandı.

Şahin, tüketicilere kontrol etmeden, servise gitmeden, teknik bilgileri almadan ikinci el araç almamaları uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte menzil oyunu

"Çok fazla şikayet var bu konuda. Aynı aracı 200-300 bin lira daha fazlaya satabilmek adına uzun menzilli diye insanları kandırabiliyorlar. Sigorta şirketlerinin burada uyanık olması lazım. Sigorta şirketi ruhsatı eline alacak. Ruhsatta uzun menzili, kısa menzili yazmıyorsa sigorta şirketi de yazmayacak. Sigorta şirketine düşen beyana göre değil, ruhsata göre yazmak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En ucuz krediler belli oldu! 100 bin lira ihtiyaç kredisi çekersen ne kadar geri ödersin?
Emeklilikte kademe bombası! İsa Karakaş milyonlarca çalışana seslendi
ETİKETLER
#elektrikli araç
#ikinci el araç
#sigorta
#Mağduriyet
#Uzun Menzil
#Tüketici Hakkı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.