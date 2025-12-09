Menü Kapat
Dünya
AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!

Rusya'nın, NATO ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu iddialarına Kremlin'den cevap geldi. Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böyle bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
16:56
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
16:56

'nın 'yı işgalinin ardından endişeye kapılan Avrupa ülkeleri bir bir önlemler alırken Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ni yeniden kurmak istediği yönündeki iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!

''İDDİALAR SAÇMALIK''

Peskov, Putin'in üyesi ülkelere saldırı hazırlığında olduğu iddialarının 'saçmalık' olduğunu ifade etti. Sözcü, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dün yaptığı "Putin'in eski Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istediğine" yönelik açıklamasına değinerek şunları söyledi:

"Bu doğru değil. Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istemiyor; çünkü bu imkansız ve kendisi bunu defalarca söylemiştir. Bu konuda konuşmak, ortaklarımıza saygısızlıktır. Görünüşe göre Merz Bey bunu bilmiyor.''

NATO ülkelerine saldırı iddialarına da cevap veren Peskov, "NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası ise tamamen saçmalıktır" ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!

AB VE NATO ÜYESİ ÜLKELERİN RUSYA ENDİŞESİ

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri, 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana, Rusya'nın uzun vadeli stratejik hedeflerine ilişkin ciddi güvenlik kaygıları dile getiriyor. Birçok Batılı lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yalnızca bölgesel bir çatışma olmadığını, aksine Moskova'nın eski Sovyet etki alanını yeniden tesis etmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor.

AB ülkeleri ve NATO'nun iddialarına Rusya'dan 'saçmalık' cevabı: Putin'in böyle bir hazırlığı yok!

Almanya, Baltık ülkeleri ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkeler, muhtemel bir Rus askeri genişlemesi tehdidine karşı sert uyarılar yapıyor. NATO, 2022'den bu yana Doğu Avrupa'daki askeri mevcudiyetini tarihin en yüksek seviyesine çıkarırken; Rusya'nın Ukrayna'da başarı kazanması halinde NATO topraklarına yönelik hibrit saldırılar veya doğrudan askeri eylemler ihtimalinin artacağını savunuyor.

MOSKOVA İDDİALARI 'TEMELSİZ' BULUYOR

Moskova ise tüm bu iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiriyor ve NATO'nun doğuya genişlemesinin Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini, Ukrayna savaşının da bu kapsamda "zorunlu bir savunma hamlesi" olduğunu öne sürüyor.

Rusya, NATO ülkelerinin Kremlin'e yönelik suçlamalarını "Batı propagandası" olarak tanımlarken, NATO'nun askerî varlığını artırmasını da Avrupa'da gerginliği tırmandıran asıl faktör olarak gösteriyor.

