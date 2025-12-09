Rusya bekleme moduna geçti: "Sıra ABD'de"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin temaslara devam ettiklerini dile getiren Peskov, "Amerikalılar şimdi Kiev ile görüşmeler yapıyor. Bu istişarelerin sonuçlarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaların "saçmalık" olduğunu vurguladı.

WITKOFF'UN BARIŞ MESAİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile görüşmüştü.

Söz konusu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planı ele alınmıştı.