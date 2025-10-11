Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İstanbul'da kruvaziyer rekoru: 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı

Kruvaziyer turizminde dünyada ön plana çıkacak yatırımlar yapılmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği, bu yılın ocak-ağustos döneminde kentteki kruvaziyer limanlarında 410 bin 577 yolcunun ağırlandığını bildirdi.

İstanbul'da kruvaziyer rekoru: 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
15:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
15:32

Valiliği tarafından merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kruvaziyer turizminde bölgesel bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen "dünyanın göz bebeği" İstanbul'da yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.

İstanbul'da kruvaziyer rekoru: 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 168 kruvaziyer tipi yolcu gemisiyle 410 bin 577 yolcunun İstanbul'a geldiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

İstanbul'da kruvaziyer rekoru: 8 ayda 410 binden fazla yolcu ağırlandı

"2024'ün aynı döneminde 123 kruvaziyer tipi yolcu gemisinde 31 bin 57 gelen kruvaziyer yolcu ve 205 bin 140 transit kruvaziyer yolcusu olmak üzere, toplam 268 bin 227 yolcu ilimize gelmişti. 2024'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında 2025'te kruvaziyer tipi yolcu gemisi yüzde 36,6, gelen kruvaziyer yolcusu yüzde 111,8, transit kruvaziyer yolcusu yüzde 31,8 olmak üzere toplam kruvaziyer yolcusu yüzde 53,1 arttı."

