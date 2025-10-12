ABD'nin eski Başkanı Joe Biden radyoterapi tedavisine başladı

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi. Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINMIŞTI

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında ise Biden'ın apar topar ameliyata alındığı bildirilmişti. Biden'ın son sağlık durumu hakkında detay verilmekten kaçınılsa da ameliyat olduğu ABD basınında yer almıştı.