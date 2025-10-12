Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Solucan ararken devasa hazineyi keşfetti! Dev buluntuyu açınca gözlerine inanamadı

İsveç’te yaşayan bir kişi evinin bahçesinde solucan ararken şans eseri Orta Çağ’a ait devasa bir keşifte bulundu. Yapılan kazıda yaklaşık 20 bin gümüş sikke ile inci, kolye ucu ve yüzük bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 13:52

’te bir kişi, bahçesinde solucan ararken Orta Çağ döneminden kalma büyük bir hazineye rastladı. Stockholm yakınlarında ortaya çıkarılan kazanda yaklaşık 20 bin gümüş sikke, inci, kolye ucu ve yüzük olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, bu buluntunun İsveç’te günümüze kadar keşfedilen en büyük erken Orta Çağ hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

KİLOLARCA AĞIRLIĞINDA DEV KEŞİF

Stockholm İl İdare Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, buluntunun toplam ağırlığının yaklaşık 6 kilogram olduğu ve bir bakır kazan içinde gömülü halde bulunduğu belirtildi.

Kazıyı yapan kişi, keşfi gerçekleştirdikten sonra yetkililere bildirince bölgeye arkeologlar sevk edildi. Alan, koruma altına alınırken, detaylı inceleme başlatıldı.

'KANUTUS' YAZISI TARİHE IŞIK TUTUYOR

Arkeologlar, sikkelerin birçoğunda 12. yüzyıl İsveç kralı Knut Eriksson’a atıfta bulunan “KANUTUS” yazısının bulunduğunu tespit etti. Bu ibare, “Kanut” adının Latince karşılığı olarak biliniyor.

Ayrıca, Orta Çağ’da piskoposlar tarafından bastırılan dini temalı sikkeler de bulundu. Bu sikkelerde, sağ elinde çoban asası tutan bir piskopos figürü yer alıyor.

Stockholm İl İdare Meclisi’nden antik eser uzmanı Sofia Andersson, sikkelerin çoğunun iyi korunduğunu belirterek, “Henüz tam sayımı bitirmedik ancak 20 binin üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Bulunan eşyaların tarihi değeri son derece yüksek” ifadelerine yer verdi.

DEVLET MÜLKİYETİ OLARAK SAYILABİLİR

İsveç yasalarına göre, tarihi eser bulan kişilerin buluntuyu devlet kurumlarına bildirmesi gerekiyor. Arkeolojik değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, Ulusal Miras Kurulu hazinenin devlet mülkiyetine geçip geçmeyeceğine ve buluntu sahibine tazminat ödenip ödenmeyeceğine karar verecek.

Yetkililer, keşfi yapan kişinin yasal sürece uygun şekilde davranarak önemli bir kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını vurguladı.

