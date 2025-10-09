Menü Kapat
 Merve Yaz

Binlerce yıllık ekmek bulundu! Adeta ilk günkü gibi: Üstündeki figür dikkat çekti

Karaman'da bulunan Topraktepe Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında 1300 yıllık bezemeli arpa ekmekleri bulundu. Konuyla ilgili olarak Valilik bir açıklama yaparken; ekmeklerde 'Kurtarıcı İsa' (Pantokrator) betimlemelerinden farklı olarak 'Ekici' veya 'Çiftçi İsa'nın tasvir edildiği bildirildi.

Binlerce yıllık ekmek bulundu! Adeta ilk günkü gibi: Üstündeki figür dikkat çekti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 16:26
|
09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 16:26

Kültür ve Turizm Bakanlığı, medeniyetler beşiğindeki Türkiye'de tarihe ışık tutan keşiflere imza atmaya devam ediyor. Karaman Valiliği, Ermenek ilçesindeki Topraktepe Antik Kenti’nde (Eirenopolis Antik Kenti) yürütülen kazılarda bulunan ekmek buluntularına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, karbonlaşmış beş ekmek tespit edildiği ve bunlardan birinin üzerinde Hz. İsa tasviri ile Grekçe bir yazıt bulunduğu belirtildi.

Binlerce yıllık ekmek bulundu! Adeta ilk günkü gibi: Üstündeki figür dikkat çekti

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan epigrafik incelemelerde yazıtta ‘Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla’ ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik ‘kurtarıcı İsa’ (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak ‘ekici’ veya ‘çiftçi İsa’ biçiminde tasvir edilmiştir. Bunun, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir.”

Binlerce yıllık ekmek bulundu! Adeta ilk günkü gibi: Üstündeki figür dikkat çekti

“EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEKLER ARASINDA”

Açıklamada, diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde bezemeler bulunduğu, uzmanların bu kalıntıların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan “komünyon ekmeği” (eucharist bread) olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Valilik, “Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir. Buluntular, Anadolu’da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Binlerce yıllık ekmek bulundu! Adeta ilk günkü gibi: Üstündeki figür dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını duyurmuştu.

