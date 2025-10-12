Diyarbakır'da korkutan yangın! İnşaat alevler içinde kaldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir inşaatın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Metrelerce yükselen alevlerin görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.