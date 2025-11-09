Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

Çin'in Guangdong eyaletinde 'ritüel' adı altında bin kedi öldürüldü. Bir grup insan 'iyilik yapıyoruz' adı altında kafeslere koydukları kedileri, baraj gölüne attı.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar
'de korkunç bir hayvan katliamı yaşandı. 'Yaşam salımı' adı altında iyilik yaptıklarını öne süren bir grup, bin kediyi ölüme attı. Guangdong eyaletindeki Yingzui Barajı’nda toplanan birtakım insanlar, bin kediyi kafeslere koydu ve suya attı.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

KEDİLER KAFESLE SUYA GÖMÜLDÜ

South China morning Post'un haberine göre, olayın görüntüleri sosyal medyada yayımlandı ve infiala neden oldu. Bölge halkından olaya tanık olanlar, kedilerin kamyonlarla getirildiği ve kafeslere konularak, baraj suyuna bırakıldığını anlattı. Bazı kediler kaçmayı başarsa da çoğu kafesle beraber suya gömülerek hayatını kaybetti.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ''İyilik adı altında cinayet işlediler'', ''Bu bir can kurtarma değil. Bu, din kisvesi altında toplu hayvan istismarıdır.'', ''Bu ritüel değil, işkence'' gibi yorumlar yaptılar.

Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo’da #1000KediBarajaAtıldı etiketi ise milyonlarca kez paylaşıldı.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

BARAJ İÇME SUYU REZERVLERİNDEN BİRİ

Çinli çevre ve uzmanları, bu tarz 'yaşam salımı' törenlerinin doğaya ve hayvanlara geri dönülmez zararlar verdiğini belirtti. Üstelik kedilerin bırakıldığı Yingzui Barajı, bölgenin içme suyu rezervlerinden biri. Bu da tepkileri daha da büyüttü.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

Yetkililer soruşturma başlattı.

Bu ritüel değil işkence! Bin kediyi kafese koyup suya bıraktılar, katliam yaptılar

BU İLK DEĞİL!

Yerel yönetim, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve kedileri suya atan kişilerin tespit edilmeye çalışıldığını duyurdu. Öte yandan hayvan hakları savunucuları, bu tarz 'dini ritüel' adı altındaki etkinliklerin yasaklanmasını talep ediyor.

2023 yılında da aynı bölgede büyük çaplı bir salım sonrasında onlarca ölü ve hasta bulunduğu belirtildi.

