Cenaze hazırlıkları yapılırken olağanüstü bir durum gerçekleşti, herkes şoke oldu

Hindistan'ın Indore şehrinde 70 yaşındaki Makhanlal Vaid beyin kanaması geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Vaid, ameliyata alındı ardından da yaşam destek ünitesine bağlandı. Fakat bir süre sonra doktorlar, cihazı kapattı ve aileye acı haberi verdi.

HERKES ŞOKE OLDU

Vaid'in ailesi, cenaze işlemleri için hazırlıklara başladı. Vaid hastaneden çıkarıldı ve son kez evine götürüldü, ölümü sosyal medya platformları aracılığıyla duyuruldu. Fakat bir anda Vaid'in nefes aldığı fark edildi. Cenaze için gelen akrabalar ve Vaid'in yakınları neye uğradıklarını şaşırdılar.

Dailymail'in haberine göre, Vaid'in oğlu bu durumun olağanüstü olduğunu söyledi ve ''Babamın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" dedi.

BU OLAY İLK DEĞİL!

Öte yandan Hindistan'da yaşanan bu olay ilk değil. Geçtiğimiz yıl da Rajasthan eyaletinin Jhunjhunu kentinde, 45 yaşındaki Rohitash Kumar isimli bir adam, kremasyon hazırlıkları sırasında yaşadığı tespit edilince ölümden dönmüştü.

Üç saat boyunca soğuk morgda kalan adam, kremasyon hazırlıkları sırasında nefes almaya başlayınca çevredeki görevliler durumu fark etmişti.

Yerel yetkililer, olayın ardından ihmalle suçlanan başhekim ve üç doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kumar’ın daha sonra acil tedavi sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti.