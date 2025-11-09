Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Cenaze hazırlıkları yapılırken olağanüstü bir durum gerçekleşti, herkes şoke oldu

Hindistan'da ilginç bir olay meydana geldi. Indore şehrinde 70 yaşındaki Makhandal Vaid için cenaze hazırlıkları yapılırken birden nefes almaya başladı, yakınları neye uğradıklarını şaşırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cenaze hazırlıkları yapılırken olağanüstü bir durum gerçekleşti, herkes şoke oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 09:28

'ın Indore şehrinde 70 yaşındaki Makhanlal Vaid beyin kanaması geçirdi ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Vaid, ameliyata alındı ardından da yaşam destek ünitesine bağlandı. Fakat bir süre sonra doktorlar, cihazı kapattı ve aileye acı haberi verdi.

HERKES ŞOKE OLDU

Vaid'in ailesi, cenaze işlemleri için hazırlıklara başladı. Vaid hastaneden çıkarıldı ve son kez evine götürüldü, ölümü sosyal medya platformları aracılığıyla duyuruldu. Fakat bir anda Vaid'in nefes aldığı fark edildi. Cenaze için gelen akrabalar ve Vaid'in yakınları neye uğradıklarını şaşırdılar.

Dailymail'in haberine göre, Vaid'in oğlu bu durumun olağanüstü olduğunu söyledi ve ''Babamın bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" dedi.

Cenaze hazırlıkları yapılırken olağanüstü bir durum gerçekleşti, herkes şoke oldu

BU OLAY İLK DEĞİL!

Öte yandan Hindistan'da yaşanan bu olay ilk değil. Geçtiğimiz yıl da Rajasthan eyaletinin Jhunjhunu kentinde, 45 yaşındaki Rohitash Kumar isimli bir adam, kremasyon hazırlıkları sırasında yaşadığı tespit edilince ölümden dönmüştü.

Üç saat boyunca soğuk morgda kalan adam, kremasyon hazırlıkları sırasında nefes almaya başlayınca çevredeki görevliler durumu fark etmişti.

Yerel yetkililer, olayın ardından ihmalle suçlanan başhekim ve üç doktorun görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Kumar’ın daha sonra acil tedavi sırasında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzme havuzu kazısından gerçek bir hazine çıktı! Altınlar ev sahibine kaldı
Uçak kazasının yeni görüntüsü faciayı gözler önüne serdi
ETİKETLER
#hastane
#ölüm
#hindistan
#Ölümden_dönüş
#Medusa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.