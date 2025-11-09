Polisten kaçarken otomobiliyle gece kulübüne daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Tampa şehrinde polisten kaçmaya çalışan bir sürücü otomobiliyle gece kulübüne daldı.

Tampa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre otoyolda tehlikeli şekilde seyreden 22 yaşındaki sürücü, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sürücünün aşırı hızlı bir şekilde şehir merkezine yönelerek aracıyla gece kulübüne girmesi sonucu 3 kişi kaza yerinde, bir kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır 13 kişi de yaralandı.