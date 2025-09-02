ABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Yaralılar var, sürücü gözaltında

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen “Kipona Festivali”nde büyük panik yaşandı. Üç gün süren etkinlik için Harrisburg kentinde bir araya gelen kalabalığın arasına sürücünün aracıyla dalması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Yaralananların bir çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki bir kadının olduğunu belirtti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAZA MI, TERÖR SALDIRISI MI?

Yetkililer olayın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Söz konusu olayın bir terör saldırısı mı yoksa kaza mı olduğuna dair kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı. Festival alanında güvenlik önlemleri artırılırken, bölge sakinleri büyük korku yaşadı.