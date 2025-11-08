Otomobil yayaların arasına daldı! Faciadan kıl payı dönüldü

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 AOS 530 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.