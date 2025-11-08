Tarım aracını süren çocuk faciaya neden oldu! Kazayı yapan 12, ölen 2 yaşında

Akyazı’nın Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki A.T. akşam saatlerinde babasına ait “Pat pat” adıyla bilinen tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken 2 yaşındaki E.A. ve 6 yaşındaki ablası N.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abla N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayı gerçekleştiren A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü.