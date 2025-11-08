Gaziantep'te korkunç kaza! 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep-Nizip D-400 karayolu kırsal Sekili Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve S.A. idaresindeki muzlu yüklü kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası savrulan kamyonet yan yattı. Feci kazananın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kamyonet sürücüsü S.A. ile kamyonette bulunan M.A. (14), B.A. (25) ve İsmail Akan'ı (9) ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan 9 yaşındaki İsmail Akan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.