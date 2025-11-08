Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da korkunç cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki adamı katletti: Detaylar şoke etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan olay dehşete düşürdü. 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı çocuğu silahla yaralayıp 60 yaşındaki dedesini ise korkunç şekilde katletti. Çocuğun tam 9 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul'da korkunç cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki adamı katletti: Detaylar şoke etti
KAYNAK:
Star
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 09:56

İstanbul 'da yaşanan kan dondurdu. Mahalle düğününe giden 13 yaşındaki çocuk bir süre sonra taşkınlık yapmaya başladı. Önüne gelene laf atan 13 yaşındaki çocuk, düğünde tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu feci şekilde darp etti. Servet Macit torununa yapan çocuğu uyarınca dehşet yaşandı.

DEDE VE TORUNA KURŞUN YAĞMURU

Dede Servet Macit saldırganı uyarıp yoluna devam etmek istese de 13 yaşındaki çocuk peşini bırakmadı. Çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve yere yığıldı.

DEDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

ÇOCUĞUN 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amcası katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada
Rojin Kabaiş'in ölümündeki tüm sır İspanya'da çözülecek!
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
#şüpheli
#torun
#gaziosmanpaşa
#zorbalık
#dede
#Yaşam
