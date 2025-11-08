İstanbul'da korkunç cinayet! 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki adamı katletti: Detaylar şoke etti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan cinayet kan dondurdu. Mahalle düğününe giden 13 yaşındaki çocuk bir süre sonra taşkınlık yapmaya başladı. Önüne gelene laf atan 13 yaşındaki çocuk, düğünde tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu feci şekilde darp etti. Dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyarınca dehşet yaşandı.

DEDE VE TORUNA KURŞUN YAĞMURU

Dede Servet Macit saldırganı uyarıp yoluna devam etmek istese de 13 yaşındaki çocuk peşini bırakmadı. Çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.

DEDE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

ÇOCUĞUN 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.