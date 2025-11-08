Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amcası katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, "Bütün deliller ortada" diyerek katilin kim olduğunu açıkladı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde sanıklara ceza yağsa da 8 yaşındaki küçük kızı kimin öldürdüğü hala merak konusu. Gündemden düşmeyen davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan amca , bir kez daha aynı ismi işaret etti.

4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan 'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı.

Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

AİLE ÜYELERİNDEN CEZAEVİNDE ZİYARET

Kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken kardeşleri ve ailesi Erzurum Cezaevinde tutuklu olan Salim Güran'ın ziyaret etti.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amcası katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada

SALİM GÜRAN KATİLİ İŞARET ETTİ

Eski muhtar amca Salim Güran'ın mesajını kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı. "İştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan tutuklu olan Salim Güran, açıklamasında yine Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Kardeşi aracılığıyla açıklama yapan Salim Güran, şu ifadeleri kullandı: "Bizi bu zor günlerimizde yanlız bırakmayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen, hakikatin peşinden koşup cesurca mücadele edenlere, Narin kızımız için gecesini gündüzüne katan herkesten Allah razı olsun."

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amcası katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada

"DELİLLER KABAK GİBİ ORTADA"

Sosyal medyadan ailesini paylaştığı mesajda Nevzat'ı suçlayan amca Salim Güran, "Çıkan bütün deliller katil olan Nevzat'ı kabak gibi ortaya koyuyor. Her şey ortada. Biz kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz, susmayacağız, sessiz kalmayacağız" iddiasında bulundu.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amcası katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada
AVUKATI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, geçen ay müvekkilinin savunmasını üstlenmekten “vicdani nedenlerle” çekildiğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yayımlayan Eryılmaz, “Bugün sadece bir vekillikten değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

