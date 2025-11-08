Menü Kapat
16°
İnegöl'de polisten film gibi takip: Sürücü 10 kilometre sonra inşaatta yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu bir inşaat alanına girince yakalandı. Sürücüye alkol testini reddetmek ve trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 82 bin 217 TL para cezası kesildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 03:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 03:54

Olay, Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin seyir halinde uygulama yaptığı sırada yaşandı. Ekipler, seyir halindeki 06 YHB 56 plakalı araçtan dışarı şişesi atıldığını fark etti.

İnegöl'de polisten film gibi takip: Sürücü 10 kilometre sonra inşaatta yakalandı

Sürücüye dur ihtarında bulunulmasına rağmen, sürücü hızla kaçmaya başladı ve polis ekipleri peşine düştü. sırasında yön levhasına çarparak aracın hasar almasına sebep olan sürücü, kaçışına devam etti.

İnegöl'de polisten film gibi takip: Sürücü 10 kilometre sonra inşaatta yakalandı

82 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, aracın bir site inşaatı alanına girmesiyle son buldu. Yakalanan sürücü Nurettin Y. (30), polis ekiplerinin alkol testi yapma talebini reddetti.

İnegöl'de polisten film gibi takip: Sürücü 10 kilometre sonra inşaatta yakalandı

Sürücüye yapılan incelemeler sonucunda; alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönden seyir etmekten 9 bin 267 TL, Drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 82 bin 217 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ise çekici ile otoparka çekildi.

