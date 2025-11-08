Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte 8 Kasım 2025 güncel döviz kuru

Dolar ve euro alış - satış fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, Euro ve dolar 8 Kasım Cumartesi gününü yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi güncel döviz kuru...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 07:54
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 07:54

Piyasalarda hareketlilik devam ederken, vatandaşlar da ve euro alış - satış fiyatını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yükselişe geçen dolar ve Euro kuru bugünü de yükselişle açtı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 8 Kasım 2025 güncel dolar ve euro ...

8 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış fiyatı: 42,2029 TL

Dolar satış fiyatı: 42,2134 TL

Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte 8 Kasım 2025 güncel döviz kuru

EURO NE KADAR OLDU?

Euro alış fiyatı: 48,8609 TL

Euro satış fiyatı: 48,8967 TL

Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte 8 Kasım 2025 güncel döviz kuru
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş'ten yeni altın yorumu
Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın bu seviyeye çıktı: İşte 8 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
ETİKETLER
#Döviz
#döviz kuru
#dolar
#piyasa
#yatırım
#finans
#Euro Truck Simulator 2
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.