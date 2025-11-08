Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte 8 Kasım 2025 güncel döviz kuru

Piyasalarda hareketlilik devam ederken, vatandaşlar da Dolar ve euro alış - satış fiyatını araştırmaya başladı. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün yükselişe geçen dolar ve Euro kuru bugünü de yükselişle açtı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 8 Kasım 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...

8 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış fiyatı: 42,2029 TL

Dolar satış fiyatı: 42,2134 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro alış fiyatı: 48,8609 TL

Euro satış fiyatı: 48,8967 TL