Altın için alım fırsatı mı? İslam Memiş'ten yeni altın yorumu

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalara yönelik önemli değerlendirmelerde bulunarak hem altın hem de kripto para yatırımcılarını uyardı. Son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerine değinen Memiş, yıl sonuna kadar devam edecek manipülasyon piyasasına dikkat çekti.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI?

İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcılara “kademeli alım” önerisinde bulundu. Gram altının 6.282 liradan 5.404 liraya kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, bu seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olduğunu belirtti. “Bu seviyeden satmak büyük bir gaflet olur” diyen İslam Memiş, yıl sonuna kadar mevcut pozisyonların korunmasını gerektiğini vurguladı.

Gram altın tarafında 4 kademeli alım stratejisine dikkat çeken İslam Memiş, ilk alım seviyesinin 5.540 lira olduğunu açıkladı. Kalan alımların ise altının daha da geri çekildiği seviyelerde yapılabileceğini belirtti. Kasım sonuna kadar bu alım sürecinin tamamlanması gerektiğini söyleyen Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden ziyade sabırla beklemeleri gerektiğini ifade etti.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

İslam Memiş, ABD’de hükümetin kapalı olmasının piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak hükümet yeniden açıldığında piyasalarda toparlanma yaşanacağını belirtti. Özellikle kripto para piyasasında bu etkinin daha hızlı hissedileceğini, Bitcoin’in yeniden yükseleceğini ifade etti. “ABD’de hükümet açılır açılmaz olumlu yönde kripto piyasası etkilenecek. Bilerek geriletildi,” sözleriyle durumu değerlendirdi.

Altın tarafında ise benzer bir toparlanma süreci beklediğini belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyonun devam edeceğini ancak 2026’nın ilk çeyreğiyle birlikte fiyatların yeniden dengeye oturacağını söyledi. Ons altının 4.000 dolar seviyesinde “balon fiyatlaması” yaşadığını dile getirerek, bu seviyelerde panik yapan yatırımcıların zarar ettiğini vurguladı.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMU

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, “Piyasada bütün güç sisteme geçti. Yatırımcılar kendi yanlış tercihi gibi düşünmesinler” ifadelerini kullandı. Finansal piyasalarda sürekli yükselme ya da düşüşün mümkün olmadığını belirten Memiş, mevcut dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi.

Ons altın ve gram altın fiyatlarının yıl boyunca rekor seviyelere ulaştığını hatırlatan Memiş, son dönemdeki düşüşü “balonun patlaması” olarak tanımladı. Yatırımcılara sabırlı olmalarını öneren Memiş, “Elinde altın olanlar nakit ihtiyacı yoksa beklesinler” diyerek kısa vadeli panik satışlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

ALTIN 2026 OCAK AYINDA NE OLUR?

2026 yılı için uzun vadeli tahminlerini paylaşan İslam Memiş, ons altının 4.880 dolar seviyesinde, gram altının ise 8.000 lira civarında olacağını öngördü. İç siyasi gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını belirten Memiş, bu nedenle gram altın tarafında 5 haneli rakamların görülebileceğini ifade etti.

Uzman, 2026 yılında gram altın için 8.000 ila 10.000 lira aralığını radarına aldığını söyledi. Bu tahminin ons fiyatından ziyade iç ekonomik dinamikler ve kur hareketlerinden kaynaklanacağını belirtti. Memiş, “Ons yüzünden değil, iç siyasi gelişmeler nedeniyle gram altın tarafında 5 haneli rakam görebiliriz” dedi.

ALTIN ARALIK AYINDA NE OLUR 2025?

İslam Memiş, 2025’in sonuna kadar altın piyasasında manipülasyonun süreceğini ve düşüşlerin kademeli alım fırsatı oluşturacağını söyledi. “Ons altının düşüşü daha bitmedi, 3.850-3.800 dolara düşeceğini biliyorum,” ifadeleriyle kısa vadede düşüşün süreceğini belirtti.

Kasım ayı boyunca kademeli alım yapılabileceğini, Aralık ayında ise fiyatların yeniden denge bulabileceğini söyledi. Gram altın tarafında 5.540 lira seviyesinin alım için uygun olduğunu dile getiren Memiş, yıl sonuna kadar bu stratejinin korunması gerektiğini vurguladı.