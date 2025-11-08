Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın bu seviyeye çıktı: İşte 8 Kasım güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş ve düşüşler vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 52 haftalık yükselişini durduran altın son 3 haftadır düşüşlere doymadı. Altın fiyatları haftanın sonuna doğru kendini toparlamaya başladı. Altın fiyatları hafta sonunda da yükseliş gösterdi. Dün günü 5 bin 420,64 TL seviyesinden açan gram altın 5 bin 434,09 TL'ye yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Kasım altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.433,33

Satış: 5.434,09

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.161,00

Satış: 9.247,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.322,00

Satış: 18.484,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.532,00

Satış: 36.837,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.003,86

Satış: 4.004,42