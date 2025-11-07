Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

Kripto paralar düşüşe geçti! Kripto piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşler yatırımcıları tedirgin etti. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano ve XRP gibi büyük kripto para birimleri ciddi değer kayıpları yaşadı. Bitcoin son bir haftada yüzde 8,97 düşüşle 100 bin doların altına, Ethereum ise yüzde 16,37 değer kaybederek 3.300 doların altına indi. İşte BTC, ETH ve XRP’deki düşüşün nedeni…

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü
ve öncülüğünde haftaya sert kayıplarla başladı. Dijital varlıklarda yaşanan bu gerileme, piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturdu.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

piyasası son haftalarda sert satış baskısı altında kaldı. Bitcoin ve Ethereum’un önemli psikolojik seviyelerin altına inmesi, piyasanın genelinde panik satışlarını tetikledi.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

CoinMarketCap verilerine göre toplam kripto piyasa değeri birkaç gün içinde yüzde 3 düşüşle 3,4 trilyon dolara geriledi. Yatırımcı güveninin azalmasıyla birlikte Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de 100 üzerinden 27 puana düştü. Bu, son yedi ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Endeks, en son Nisan ayında 18 puana gerileyerek benzer bir “Aşırı Korku” sinyali vermişti.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

Piyasadaki olumsuz hava, sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadı. Bitcoin borsa yatırım fonlarından () son günlerde ciddi miktarda çıkış yaşandı. SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF’lerinden 29 Ekim’den bu yana toplam 1,33 milyar dolar çekildi. Yatırım devi BlackRock’un da 2,75 milyar dolar değerinde 24 bin Bitcoin satışı yaptığı belirtildi. Bu gelişmeler, piyasalarda satış yönlü baskıyı artırdı ve kripto varlık fiyatlarının sert şekilde geri çekilmesine yol açtı.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

BİTCOİN NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?

Bitcoin son bir haftada yüzde 8,97 değer kaybederek 99.647 dolar seviyesine kadar indi. Ekim ayında 126 bin doların üzerini test eden Bitcoin, bu seviyeden itibaren hızla geri çekildi. Analistlere göre yatırımcıların kar satışına yönelmesi, fon çıkışları ve artan riskten kaçış eğilimi fiyatları baskıladı. Özellikle son haftalarda küresel piyasaların karışık seyri ve güvenli liman arayışları, kripto paralardan çıkışları hızlandırdı.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

Bitcoin’deki bu düşüş, aynı zamanda yatırımcı duyarlılığındaki zayıflamayla da paralel ilerledi. Endeksin “Aşırı Korku” bölgesine gerilemesi, piyasanın kısa vadede negatif eğilimde olduğunu gösterdi. Bitcoin’in son aylarda yaşadığı hızlı yükselişin ardından gelen bu düzeltme, kripto piyasasında satış dalgasının derinleşmesine neden oldu.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

KRİPTO PARALAR NEDEN YÜKSELMİYOR?

Kripto varlıkların yeniden ivme kazanamamasında hem makro ekonomik faktörler hem de yatırımcı psikolojisi etkili oldu. Piyasada şu anda riskten kaçış eğilimi öne çıkarken, yatırımcılar daha güvenli varlıklara yöneliyor. Bununla birlikte, büyük kripto fonlarından yaşanan çıkışlar fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini zorlaştırdı. Özellikle BlackRock’un Bitcoin satışları, piyasada arz baskısını artırdı.

Kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin 100 bin doların altını gördü

Ancak analist Ash Crypto, tarihsel verilere dayanarak önümüzdeki haftalarda toparlanma ihtimaline dikkat çekti. Analiste göre geçmiş dönemlerde Bitcoin’in benzer düşüşlerin ardından 45 gün içinde yüzde 60’a varan yükselişler yaşadığı görüldü. Aynı dönemde Ethereum’un yüzde 75, altcoin piyasasının ise yüzde 138 değer kazandığı kaydedildi. Analist, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi beklentisi ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının piyasalara yeniden pozitif ivme kazandırabileceğini öne sürdü.

#Kripto Para
#bitcoin
#ethereum
#etf
#Kripto Piyasası
#Yatırımcı Güvenliği
#Riskten Kaçış
#Aktüel
