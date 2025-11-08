Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

ABD'de 'terör' alarmı! Türk vatandaşı Ali Bayhan polis müdahalesiyle öldürüldü

ABD'de sosyal medya hesabından başta Florida Valisi olmak üzere bazı hükümet yetkilileri ve sinagoglara yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Türk vatandaşı Ali Bayhan, Florida eyaletinde polis müdahalesi sırasında öldürüldü. Terör tehdidi oluşturacak paylaşımlar yaptığı belirtilen Bayhan'ın psikolojik sorunları olduğu bildirildi.

ABD'de 'terör' alarmı! Türk vatandaşı Ali Bayhan polis müdahalesiyle öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
07:37
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
08:00

ABD’nin eyaletine bağlı Gainesville kentinde yaşayan 38 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis müdahalesi sonucu vurularak öldürüldü. Yetkililer, Bayhan’ın sosyal medya paylaşımlarında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığını ve ruh sağlığıyla ilgili ailesinin endişeleri olduğunu bildirdi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞ

Alachua County Şerif Ofisi, Bayhan’ın Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

ABD'de 'terör' alarmı! Türk vatandaşı Ali Bayhan polis müdahalesiyle öldürüldü

SİLAHINA YÖNELİRKEN VURULDU

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese düzenledikleri operasyon sırasında Bayhan’ın evden silahla çıktığını ve uyarılara cevap vermediğini bildirdi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, K9 köpeği devreye sokulduktan sonra Bayhan’ın belindeki silaha yöneldiği, bu sırada polis tarafından vurulduğu bildirildi.

ABD'de 'terör' alarmı! Türk vatandaşı Ali Bayhan polis müdahalesiyle öldürüldü

BOMBAYA RASTLANMADI

Olay yerinde bulunan kablolu bir cihaz nedeniyle bomba imha ekibi çağrıldı ancak yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polis memurunun yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi.

Bayhan’ın ölümü, Florida’daki "terör tehdidi" soruşturmasının seyrini yeni bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve hem federal hem yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

'RUHSAL SORUNLAR YAŞIYORDU'

Türkiye doğumlu olan Ali Bayhan, Gainesville’de bir evin garaj kısmında kiracı olarak yaşıyordu. Ailesi, Bayhan’ın ruhsal sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etti. Mahkemenin gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak karşı tarafı dinlemeden "ex parte" usulüyle talebi kabul ettiği bildirildi.

ETİKETLER
#abd
#florida
#Terör Tehlikesi
#Ruhsal Sağlık
#Polis Ölümü
#Ali Bayhan
#Yakalama Emri
#Dünya
