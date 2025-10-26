ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Lincoln Üniversitesi'nde Mezunlar Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen gösteride yerel saatle 21.30 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede inceleme başlattı. Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve üniversiteye ve yerel kolluk kuvvetlerine yönetiminin tam desteğini sunduğunu söyledi.

Bölge Savcısı Christopher de Barrena-Sarobe de düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonrasında bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

