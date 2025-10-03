Menü Kapat
22°
Gündem
Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

Narin Güran cinayeti davasında 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklu bulunan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, dün akşam saatlerine doğru tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Güran ailesi fertleri, Narin'in mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında baba Arif Güran ve diğer aile üyeleri gözyaşı döktü.

Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için kararı çıktı. Güran’lar, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, yakınları tarafından karşılandı.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, daha sonra Tavşantepe köyüne geçerek Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

Narin’in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

"TAHLİYELER UMUDUMUZU YEŞERTTİ"

Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. nöbetim devam ediyor. mücadeleme devam edeceğim." dedi.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

"SUÇSUZ YERE TUTUKLU KALDIK"

Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi. Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

GÜRAN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.

Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.

Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti: Gözyaşları sel oldu

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

