ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Ahmed Şara'nın daha önce listede "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer aldığını açıkladı. Pigott, bu kararın yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı'nın da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktardı.

Pigott, bu adımların gerekçesini Beşşar Esed'in ayrılmasından sonraki süreci takdir etmek olarak açıkladı: "Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmektedir."

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI SONRASI GELDİ

ABD, Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme, kimyasal silahları ortadan kaldırma ve kapsayıcı bir siyasi süreci destekleme taahhütlerine dikkat çekti.

Bu karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Şara ve Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararının 6 Kasım'da kabul edilmesinin ardından geldi. Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.