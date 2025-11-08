Menü Kapat
 Ali Osman Polat

ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı “özel olarak belirlenmiş küresel terörist” yaptırım listesinden (SDGT) çıkardığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kararın Suriye’de “yeni bir döneme geçişi tanıyan güçlü bir siyasi mesaj” taşıdığını bildirdi.

ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı
Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Ahmed Şara'nın daha önce listede "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer aldığını açıkladı. Pigott, bu kararın yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı'nın da İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktardı.

ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı

Pigott, bu adımların gerekçesini 'in ayrılmasından sonraki süreci takdir etmek olarak açıkladı: "Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmektedir."

ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI SONRASI GELDİ

ABD, Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme, kimyasal silahları ortadan kaldırma ve kapsayıcı bir siyasi süreci destekleme taahhütlerine dikkat çekti.

ABD'den Suriye'ye önemli jest: Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör listesinden çıkarıldı

Bu karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Şara ve Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararının 6 Kasım'da kabul edilmesinin ardından geldi. Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

