17°
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

BM, eş-Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören ABD kararını kabul etti.

BM, eş-Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 23:50

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ile ilgili kararını duyurdu. 'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü 'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK’ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

Karara 14 BMGK üyesi “evet” derken Çin ise çekimser kaldı. Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” dedi.

BEYAZ SARAY ZİYARETİ ÖNCESİ

Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.​​​​​​​

ETİKETLER
#abd
#suriye
#yaptırımlar
#Beyaz Saray
#Bm Güvenlik Konseyi
#Ahmed Şara
#Dünya
