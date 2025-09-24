Ahmed Şara BM Genel Kurulu'nda konuştu! 1967'den bu yana bir ilk: Türkiye detayı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu

"ONURUMUZU GERİ KAZANDIK"

Baas rejiminin zulmünü hatırlatan Şara "Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Onurumuzu geri kazandık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye lideri "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" şeklinde konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ

Şara "Ülkemize yönelik İsrail saldırıları devam ediyor. İsrail politikaları, Suriye’yi destekleyen uluslararası tutumla çelişmektedir. Uluslararası toplumu bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz" dedi.

"BÜTÜN YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Suriye lideri "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur." ifadelerini de kullandı.

