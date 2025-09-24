Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Ahmed Şara BM Genel Kurulu'nda konuştu! 1967'den bu yana bir ilk: Türkiye detayı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’na hitap etti. Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu. Şara "Suriye bugün yeniden inşa ediliyor. Adalet için savaştık, onurumuzu geri kazandık. Türkiye ve tüm ülkelere teşekkürler" dedi. Şara ayrıca ülkesine yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Ahmed Şara BM Genel Kurulu'nda konuştu! 1967'den bu yana bir ilk: Türkiye detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 20:36

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'nin 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şara, 1967'den bu yana BM Genel Kurul kürsüsüne çıkan ilk Suriye lideri oldu

"ONURUMUZU GERİ KAZANDIK"

Baas rejiminin zulmünü hatırlatan Şara "Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. yerine adalet için savaştık. Onurumuzu geri kazandık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye lideri "Zorlu ve yeni bir sayfa açıyoruz. ve tüm ülkelere teşekkürler" şeklinde konuştu.

İSRAİL'E TEPKİ

Şara "Ülkemize yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail politikaları, Suriye’yi destekleyen uluslararası tutumla çelişmektedir. Uluslararası toplumu bu saldırılar karşısında yanımızda durmaya çağırıyoruz" dedi.

"BÜTÜN YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Suriye lideri "Suriye'ye yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz, böylece Suriye halkı artık bu zincirlerden kurtulmuş olur." ifadelerini de kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

