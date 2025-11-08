Merkez Bankası'ndan kritik karar: Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mart ayında Pay Fix, Aypara ve İninal'ın faaliyet izinlerini durdurmuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 3 ödeme kuruluşuyla ilgili yeni karar çıktı.

FAALİYET İZİNLERİ İPTAL

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izinleri iptal edildi.

Söz konusu kuruluşların faaliyet izinlerinin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) çerçevesinde iptal edildiği belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNE MASKELEME

Soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları ve paravan şirketler kullandıkları ortaya çıkmıştı.

Operasyonda 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuş, MASAK ve Merkez Bankası raporlarında PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi ve 211 bin 109 hesap tespit edilmişti. Bunların 855’i ise yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.