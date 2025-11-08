Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşan şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile eşinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Şüpheli kişi veya kişiler hakkında “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilen Emrah Peküs yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emrah Peküs'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı. Başsavcılık, Peküs'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve sorgu işlemlerinin ardından tutuklandığını bildirdi.

SİİRT'TE YAKALANMIŞTI

Başsavcılık dün, "PiyasaTurkiye" rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin "TMK 6" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan soruşturma başlatıldığını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğunun tespit edildiği ve Peküs'ün Siirt'te yakalandığını açıklamıştı.