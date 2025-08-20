Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Yargıda Temizlik' operasyonları Rezan Epözdemir'İn tutuklanmasıyla başlayıp, Cem Duman ve Semra Ilık'ın gözaltına alınmasıyla devam etti. Rezan Epözdemir'in ifadeye çağrılmasından sonra, Başsavcı Akın Gürlek'in baskı altında olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'İ bu baskıdan çıkartanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı olduğu söylendi.

AKIN GÜRLEK'LE GÖRÜŞTÜ!

Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hem Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdiğini hem de Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik operasyonun başlayacağı yönünde sinyaller verdi.

İşte Şamil Tayyar'ın açıklamaları:

Rezan Epözdemir, Cem Duman, Semra Ilık. Gösterişli hayatlar, milyonlarca dolarlık lüks ofisler. 40/50 avukatlık hukuk timleri. Son model lüks çakarlı araçlar.

Hâkime, savcıya yurtdışı tatil promosyonu. Pahalı restoranlarda hakimle, savcıyla alemler. Statlarda hakimle, savcıyla loca keyfi. Var da var, saymakla bitmiyor.

FETÖ'DEN SONRA YENİ BİR TEMİZLİK!

Ayrıca, siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil. Art arda gelen bu operasyonlar, bir yönüyle şaşırtıcı bir yönüyle umut verici.

Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor.