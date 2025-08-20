Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

Rezan Epözdemir'in tutuklanmasından sonra Cem Duman ve Semra Ilık gibi isimlerin gözaltına alınması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, kararlı ve kendinden emin olduğunu ifade eden Gazeteci Şamil Tayyar, operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Başsavcı Akın Gürlek'in destekçisi olduğu ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Yargıda Temizlik' operasyonları 'İn tutuklanmasıyla başlayıp, Cem Duman ve Semra Ilık'ın gözaltına alınmasıyla devam etti. Rezan Epözdemir'in ifadeye çağrılmasından sonra, Başsavcı Akın Gürlek'in baskı altında olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'İ bu baskıdan çıkartanın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı olduğu söylendi.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

AKIN GÜRLEK'LE GÖRÜŞTÜ!

Gazeteci sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hem Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdiğini hem de Yargıda ’den sonra yeni bir temizlik operasyonun başlayacağı yönünde sinyaller verdi.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

İşte Şamil Tayyar'ın açıklamaları:

Rezan Epözdemir, Cem Duman, Semra Ilık. Gösterişli hayatlar, milyonlarca dolarlık lüks ofisler. 40/50 avukatlık hukuk timleri. Son model lüks çakarlı araçlar.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

Hâkime, savcıya yurtdışı tatil promosyonu. Pahalı restoranlarda hakimle, savcıyla alemler. Statlarda hakimle, savcıyla loca keyfi. Var da var, saymakla bitmiyor.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

FETÖ'DEN SONRA YENİ BİR TEMİZLİK!

Ayrıca, siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil. Art arda gelen bu operasyonlar, bir yönüyle şaşırtıcı bir yönüyle umut verici.

Şamil Tayyar ile Akın Gürlek görüştü! Yargıda temizlik operasyonları devam edecek mi?

Akın Gürlek Başsavcımızla da görüştüm bugün, çok kararlı ve kendinden emindi. Yargıda FETÖ’den sonra yeni bir temizlik için tarihi fırsat. Dilerim, heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu
ETİKETLER
#Politika
#fetö
#şamil tayyar
#rezan epözdemir
#Yargıda Temizlik
#Cem Duman
#Semra Ilık
#Akın Gürlek
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.