Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu

Avukat Rezan Epözdemir, rüşvete aracılık etme suçlamasından dolayı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İddialara göre, Epözdemir’e ait iki telefonun şifreleri çözülemedi ve MİT devreye girdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sürece baskı yapmaya çalışanlara karşı koyduğu ve ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin sürece müdahale etmemesi yönünde tavır koyduğu belirtildi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 14:49

İki farklı sebebiyle gözaltına alınan ve rüşvete aracılık etme suçlamasıyla tutuklanan Rezan Epözdemir davası derinleşiyor. Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Rezan Epözdemir’e ait olan iki cep telefonunun şifreleri çözülemediği için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın devreye girdiği, marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreç için net tavır koyduğunu ifade etti.

Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu

İşte Şamil Tayyar’ın gündem olan açıklamaları:

TELEFONLARI MİT ÇÖZECEK!

Avukat Rezan Epözdemir’in ‘’ suçlamasıyla tutuklanması çok önemli.Şifrelerini vermediği iki ayrı cep telefonunun yardımıyla çözülmesi planlanıyor.

Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu

iPhone marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabilir. Şifreler kırılırsa, yargıdaki kirli ilişkiler ağının çözülmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BASKIYI KIRDI!"

Soruşturma derinleşirse, ucu nereye varır, kestirmek zor. İmamoğlu soruşturması kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın soruşturma süreci üzerindeki baskıyı kırdığını ve ucu kime ulaşırsa ulaşsın kimsenin müdahale etmemesi konusunda tavır koyduğunu biliyoruz. Bu sürecin çok yönlü sonuçları olacaktır, izleyip görelim.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rezan Epözdemir kimin avukatı? Tutuklama kararı sonrası katıldığı davalar gündemde
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
ETİKETLER
#Politika
#iphone
#mit
#rüşvet
#soruşturma
#şamil tayyar
#Rezan Epözdemir
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.