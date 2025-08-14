Rezan Epözdemir davası derinleşiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını koydu

İki farklı soruşturma sebebiyle gözaltına alınan ve rüşvete aracılık etme suçlamasıyla tutuklanan Rezan Epözdemir davası derinleşiyor. Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Rezan Epözdemir’e ait olan iki cep telefonunun şifreleri çözülemediği için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın devreye girdiği, iPhone marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreç için net tavır koyduğunu ifade etti.

İşte Şamil Tayyar’ın gündem olan açıklamaları:

TELEFONLARI MİT ÇÖZECEK!

Avukat Rezan Epözdemir’in ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklanması çok önemli.Şifrelerini vermediği iki ayrı cep telefonunun MİT yardımıyla çözülmesi planlanıyor.

iPhone marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabilir. Şifreler kırılırsa, yargıdaki kirli ilişkiler ağının çözülmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BASKIYI KIRDI!"

Soruşturma derinleşirse, ucu nereye varır, kestirmek zor. İmamoğlu soruşturması kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın soruşturma süreci üzerindeki baskıyı kırdığını ve ucu kime ulaşırsa ulaşsın kimsenin müdahale etmemesi konusunda tavır koyduğunu biliyoruz. Bu sürecin çok yönlü sonuçları olacaktır, izleyip görelim.