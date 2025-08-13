Menü Kapat
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rezan Epözdemir hakkında "", silahlı terör örgütü "/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Epözdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi


EMNİYETTE İFADE VERMEDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan avukat Rezan Epözdemir emniyette susma hakkını kullandığı ve ifadesini savcılıkta vereceği belirtildi.

Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü iddia etmişti. Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı öne sürülmüştü.

