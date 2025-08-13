Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Politika
Cem Küçük yazdı: Rezan Epözdemir ve tuhaf ilişki ağı

Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Türkiye'deki en sansasyonel davaları üstlenen Avukat Epözdemir, 3 gündür gözaltında tutuluyor. Epözdemir'in kısa sürede elde ettiği servet hakkında ise çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Cem Küçük bugünkü yazısında bu iddiaları tek tek sıraladı ve Epözdemir'in tuhaf ilişkiler ağını yazdı. İşte Epözdemir'in gündem olacak tuhaf ilişkiler ağı...

Cem Küçük yazdı: Rezan Epözdemir ve tuhaf ilişki ağı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:25

Avukat Rezan Epözdemir, "", "/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alındı. Epözdemir'in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında Epözdemir'in hakim ve savcılarla olan tuhaf ilişkiler ağını yazdı. İşte Küçük'ün çok konuşulacak o yazısı:

Cem Küçük yazdı: Rezan Epözdemir ve tuhaf ilişki ağı

REZAN EPÖZDEMİR’İN TUHAF İLİŞKİLERİ

Avukat Rezan Epözdemir dosyası konuşulmaya devam ediyor. Gözaltı süresi bir gün uzatıldı ve bugün mahkemeye çıkması bekleniyor.

Pazartesi günü aktarmıştım. İş adamı Atalay Demirbaş etkin pişmanlıktan faydalandı. Makaron dosyasında savcı Cengiz Çallı üzerinden 150 bin dolar 7 Temmuz 2021'de Atalay Demirbaş’ın adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi. Dosyada Epözdemir'in 2021 yılına ait HTS/BAZ kayıtları incelemeye alındı. Yine dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarında da Epözdemir'in 75 bin dolar rüşvet aldığının doğrulandığı iddia edildi.

Dün Atalay Demirbaş’la konuştum. Rezan Epözdemir’i iyi tanıdığını, hatta ailecek görüştüklerini anlattı. Rezan Epözdemir’in özellikle Bakırköy Adliyesi’nde bazı savcı ve hâkimlerle tuhaf ilişkilere girdiği biliniyor. Hatta Rezan’ın iş çevirdiği iddia edilen bir savcı da şu an Ankara’da görevli. Gerekli incelemelerin ardından gerçekler ortaya çıkacaktır.

Cem Küçük yazdı: Rezan Epözdemir ve tuhaf ilişki ağı

Rezan Epözdemir büyük bir servet elde etti. Ancak servetinin bir kısmını aile efradının üzerine yapmış. Mali polis raporlarının ilk bulguları böyle. Zaten çabuk elde edilen servetlerde karanlık bazı taraflar oluyor.

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık yeni gözaltı kararları verdi. Rezan Epözdemir’in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı. Bankalarda hesap açan kişilerin de gözaltına alındığı belirlendi. Ayrıca eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın kâtibi de gözaltına alındı...
İş adamı Ahmet Saçaklı’nın milyonlarca dolarlık malına hukuk kullanılarak el konulduğu da iddialar arasında. Ahmet Saçaklı uzun zamandır hakkını arayamamış. Oradan da ilginç şeyler ortaya çıkacak gibi görünüyor...

Türkiye’de kimse dokunulmaz değildir. Suçu olan herkes hesap verir. Kimse davaları sulandıramaz. Burada delillerle gitmek lazım. Kamuoyu önündeki tartışmalardan ziyade gerçekleri baz almak gerekir. Suçu var mı yok mu, o önemli. Bu kadar basit.

ETİKETLER
#fetö
#rüşvet
#Siyasi Casusluk
#Avukat Rezan Epözdemir
#Atalay Demirbaş
#Cengiz Çallı
#Politika
