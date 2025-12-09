Armut kapandı mı, neden açılmıyor? 9 Aralık erişim engeli durumu

2011 yılında kurulmuş olan hizmet platformu olan Armut'a gelen erişim engeli sonrasında kullanıcılar ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

ARMUT KAPANDI MI?

Armut uygulaması, 8 Aralık 2025 akşamı itibarıyla erişime kapandı. Siteye yurt dışından giriş yapmak mümkün olurken, ülkemizde giriş yapılamıyor.

ARMUT NEDEN AÇILMIYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "armut.com, 04/12/2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.