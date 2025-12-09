Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek O Ses Yılbaşı programında!

Bu sezon Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın ayrılmasıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Feyza Civelek yer alıyor. Her röportajı olay olan Feyza Civelek şimdi ise O Ses Yılbaşı programında sahne alacak.

FEYZA CİVELEK O SES YILBAŞI'NDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dört sezondur süren Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek bu kez oyunculuğuyla değil, şarkıcılık performansıno ortaya koyacak. Civelek bir yılbaşı gecesi klasiği olan "O Ses Türkiye Yılbaşı"nda yarışmacı olacak.

GupseÖzay'a jüri üyeliği için teklif gittiği konuşulan yarışma için Feyza Civelek hummalı bir çalışma içine girdi. Özel ders alan oyuncunun şarkı seçimi şimdiden merak konusu oldu. Provaları 18 Aralık'ta başlayacak olan yarışmanın bir güncelleme gelmezse 23 Aralık'ta çekilmesi planlanıyor.

FEYZA CİVELEK'İN YETİŞKİN BEZİ KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıkların ardından çok konuşulan iddialar ortaya atıldı. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak'ın ayrılık sebebi de tekrar gündeme geldi. Emrah Altıntoprak'ın Feyza Civelek'in hijyen kurallarına dikkat etmediği için diziden ayrıldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, diziden ayrılır ayrılmaz rol arkadaşı Feyza Civelek'i takipten çıktı. Ayrılık sonrası birbirlerini takibi bırakan ikiliden Feyza Civelek, "Ben işin gerçeğini söylesem daha doğru olur. İlk ben takipten çıktım ve ben sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim" derken, ortaya yeni bir iddia edildi.

Müge Dağıstanlı konuyla ilgili yazdığı yazıda çok konuşuldu. Dağıstanlı, "Emrah Altıntoprak’ın diziden ayrılma sebebi ise TV tarihinde görülmemiş, duyulmamış cinsten bir olay! Altıntoprak dizide eşini oynayan Feyza Civelek’in kişisel hijyenine dikkat etmemesi yüzünden karşılıklı sahnelerde çok zorlanıyormuş. Bunu çok kibar yolla dile getirse de, sonuç alamamış. Sonunda dayanamaz noktaya gelmiş. Sıkıntısını açıkça dile getiren oyuncu, kendisine bir an evvel final yazılmasını istemiş." dedi.