31°
Gündem
Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından hakkında iddialara cevap verdi. Epözdemir'in FETÖ suçlamalarıyla ilgili yaptığo açıklama ise oldukça dikkat çekti.

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, devam eden tartışmalara ve hakkındaki iddialara sosyal medya hesabında yayınladığı açıklama ile cevap verdi.

"FETÖ’NÜN SAHTE DELİLLERLE YAPTIĞI BİRÇOK KUMPAS DAVASINDA MÜVEKKİLLERİM OLDU"

Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti:

"Ben 2010 yılında ’nün terörist başı olan liderinin 'Mezardakileri kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım' dediği referandumda 200 tane avukat arkadaşımla gazeteye ilan vererek 'hayır' dedim. FETÖ’nün en güçlü olduğu ve insanların geleceğini karartabildiği tarihlerde bunu söyleyebilmek yürek isterdi. Bu açıklamamız açık kaynaklarda mevcuttur. FETÖ’cülerin yaptığı usulsüz dinlemelerle mağdur olan isimlerin bu dosyalarda şikayetçi olarak vekilliğini yaptım. FETÖ’nün sahte delillerle yaptığı birçok kumpas davasında müvekkillerim oldu. Bizzat FETÖ’cüler tarafından 2013 yılında hakkımda tutanak tutularak soruşturma yapıldı. Bunları dosyaya sunacağım. Bir kısım insanların ekranlara çıkmaya imtina ettiği hain darbe girişiminin hemen akabinde canlı yayına çıkarak 15 Temmuz’un hain bir darbe girişimi olduğunu ve bunun FETÖ mensupları tarafından yapıldığını saatlerce canlı yayınlarda anlattım.

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı

"BENDEN FETÖ’CÜ ÇIKMAZ"

Kumpas davalarının FETÖ lehine gizli tanığı olan tiplerin FETÖ liderinin sümüklü mendilini yaladığı zamanlarda biz örgüte karşı mücadele veriyorduk ve bu örgütün F tipi terör örgütü olduğunu söylüyorduk. Yani anlayacağınız sevgili dostlar bütün Türkiye biliyor ki benden FETÖ’cü çıkmaz. Bu vesileyle FETÖ Terör Örgütünün aparatı olan, hayatımda sadece 15 dakika o davet masasında gördüğüm şahsın, seçilmiş, meşruiyetini halktan alan ve halkın teveccühüne mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve iktidara karşı atmış olduğu hadsiz, ahlaksız ve alçakça paylaşımını lanetliyorum. Türkiye’de bu şahsın söylediği gibi 'Gülen’in Çocukları' yoktur, 15 Temmuz hain darbe girişimini hayata geçirmek isteyen FETÖ Terör Örgütünün üyeleri vardır.

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı

"GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Hakkında dolandırıcılıktan mahkumiyet hükmü bulunan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 2022/33 E. sayılı dosyasında , nüfuz ticareti gibi suçlardan dosyası olan bir şahsın ve adı geçenlerin Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin dosyasında yer alan müfettiş, soruşturma-kovuşturma aşamalarındaki beyanlarında taban tabana zıt olacak şekilde mantık hatalarının bulunduğu, çelişkilerin olduğu, yer ve tarihlerin dahi tutmadığı; kurgu-kumpas mahiyetindeki bir beyanla yürüyen rüşvet dosyası ise zaten ifade içeriği, kurgu tarihi ve mantık hataları nedeniyle açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Hakeza bu soruşturmanın mercisi 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun m.86 uyarınca Adalet/HSK Müfettişleridir. İnceleme ve soruşturma işlemlerini ancak hukuken onlar yapabilir. Bu konuda da Sayın Başsavcılığın maddi gerçeği ortaya çıkaracağına inancımız tamdır.

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Bu ülkede 20 yıldır Münevver Karabulut, Pınar Gültekin, Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi kadın cinayetleri; Mattia Ahmet Minguzzi gibi çocuklarımızın hunharca katledilmesine ilişkin dosyalarda ve Ezgi, Rönesans, Rende, Ilgın Apartmanı gibi deprem dosyalarında sosyal sorumluk projesi olarak mağdur aile vekilliği yapıyorum. Bütün Türkiye kamuoyu bu 20 yılda yürüttüğüm hak mücadelelerini biliyor. Bu vicdani sorumluluk nedeniyle bu basın açıklamasını yapıyorum. Adalete güveniyorum. Dua ve iyiniyetlerini ileten tüm herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum"

Rezan Epözdemir hakkındaki iddialara cevap verdi! Dikkat çeken FETÖ çıkışı
