Rezan Epözdemir kimin avukatı? Tutuklama kararı sonrası katıldığı davalar gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını paylaşmıştı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMİN AVUKATI?

24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğan isim, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olan Epözdemir, Münevver Karabulut'un ve Pınar Gültekin'in ailesinin avukatlığını yaptı.

REZAN EPÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Epödemir, 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı.