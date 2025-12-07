Menü Kapat
Çin 13 aydır aralıksız altın alıyor

Aralık 07, 2025 16:32
1
Çin altın

Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarındaki istikrarlı tempo, Kasım ayında da bozulmadı. Ülke, üst üste 13. ayda da rezervlerini artırarak küresel piyasalarda dikkatleri yeniden üzerine çekti.

2

Resmi verilere bakılırsa altın stoğu 74,09 milyon onstan 74,12 milyon onsa çıkmış durumda. Bu küçük görünen artış bile, rezervlerin parasal değerini 297,2 milyar dolardan 310,7 milyar dolara taşıdı.

3

DÖVİZ REZERVLERİNDE DE HAFİF KIPIRDANMA

Altın tarafındaki bu düzenli alımlar sürerken, Çin’in döviz rezervlerinde de küçük bir yükseliş göze çarpıyor. Kasım ayında rezervler 3,343 trilyon dolardan 3,346 trilyon dolara çıktı. Yani tablo genel olarak sakin ama yukarı yönlü. Uzmanlara göre Çin’in bu istikrarlı altın politikası, son dönemde küresel altın fiyatlarının yukarı tırmanmasında etkili olan faktörlerden biri.

4

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI BÜYÜYOR

Dünya Altın Konseyi’nin son verileri de bu eğilimi doğruluyor aslında. Merkez bankaları, Ekim ayında toplam 53 ton altın alarak yılın en yüksek aylık talebine imza attı. Bu rakam, önceki aya göre yüzde 36’lık bir artış demek. Ocak–Ekim döneminde toplam alım 254 tona ulaştı fakat son üç yılla kıyaslandığında artış daha ılımlı ilerliyor.

