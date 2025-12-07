Çin 13 aydır aralıksız altın alıyor

DÖVİZ REZERVLERİNDE DE HAFİF KIPIRDANMA

Altın tarafındaki bu düzenli alımlar sürerken, Çin’in döviz rezervlerinde de küçük bir yükseliş göze çarpıyor. Kasım ayında rezervler 3,343 trilyon dolardan 3,346 trilyon dolara çıktı. Yani tablo genel olarak sakin ama yukarı yönlü. Uzmanlara göre Çin’in bu istikrarlı altın politikası, son dönemde küresel altın fiyatlarının yukarı tırmanmasında etkili olan faktörlerden biri.