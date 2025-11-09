Meraklı tilki Osmaniye kömbesini tek lokmada yuttu

Kategoriler
Osmaniye'de meraklı tilki ikram edilen Osmaniye kömbesini tek lokmada yuttu. Havaların soğumasıyla Zorkun Yaylası'na gece saatlerinde gelen tilki nasibini aldı. Vatandaşların yanına uğrayan tilki, kendisine ikram edilen Osmaniye’nin meşhur bayram kömbesini fark edince büyük bir merakla yaklaştı. Bir süre çevresini koklayan tilki, kömbeyi aldıktan sonra etrafta biraz dolaştı. Ardından kömbeyi de yanına alarak gözden kayboldu. Vatandaşlar, tilkinin kömbeyi yediği anları gülerek izlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.