Gülümseten dostluk! Aç tilkiyi bisküviyle doyurdu

Kars'ta kent merkezinde gezen vatandaş kızıl tilkiye denk geldi. Yiyecek arayışında olduğunu fark ettiği tilkiye cebinde olan bisküviden verdi. Vatandaş, ikram ettiği bisküviyi yiyen tilkiyle sohbet ederek keyifli dakikaları kayıt altına aldı. Tilkinin karnını doyuran vatandaş, "Kale arkasında tarihi binaların içinde kızıl bir tilki. Acıkmış cana yakın bir tilki. Tabi insanlardan ürkmüyor .Şimdi ona biraz karnını doyuracağı şeyler verdik. Karnını doyurduktan sonra doğal ortamına gidecek" dedi. Daha sonra karnını doyuran tilki koşarak bölgeden uzaklaştı.