Kilosu altınla yarışıyordu! Bu sene fiyatlar yarı yarıya düştü

Lezzetinin yanı sıra şifa deposu olmasıyla da özellikle kış aylarında büyük rağbet gören ıhlamur bu yılki rekoltesiyle yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle fiyatı oldukça yüksek olan ve ulaşımı güçleşen ıhlamur, bu sene yaşanan bollukla tezgâhları dolduruyor. Hal böyle olunca da ıhlamurun yeniden kış içecekleri arasında ilk sıralardaki yerini alması bekleniyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle grip, nezle ve öksürük şikayetleri artarken Düzce'de 10 yıldır aktarlık yapan Aydın Eren, bu nedenle bitkisel çaylara talebin başladığına dikkat çekti. Dükkanına gelen müşterilere bitkisel çayları önerdiklerini aktaran Eren “Ihlamur, hibiskus, adaçayı, karanfil, hatmi çiçeği gibi ürünleri öneriyoruz. Ayrıca öksürük, nezle için olan macunlar var. Ballı zencefilli macunları öneriyoruz. Bunlar demlenip içilebilir. Bu bitkiler demleneceği zaman fazla kaynatılmamasını öneriyoruz. Çok kaynatıldığında bitkilerin mineralleri ölüyor fazla etkili olmuyor. Kısa süreli, 2-3 dakika kaynadığı zaman demleyip içecekler" ifadellerini kullandı.





“GEÇEN YIL ALTINLA YARIŞIYORDU”

Ihlamur fiyatlarının "altınla yarıştığını" hatırlatan Eren, bu seneki bolluk ve fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi: "Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Bu nedenle de fiyatları oldukça düştü. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı bin 100, bin 200 civarlarında dolaşıyor. Bu sene insanlar bol bol ıhlamur kaynatıp içebilirler."