Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kilosu altınla yarışıyordu! Bu sene fiyatlar yarı yarıya düştü

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamurda rekolte geçtiğimiz sezon kuraklık nedeniyle oldukça düşüktü. Bu nedenle de fiyatı altınla yarışıyordu. Ancak bu sene iklim şartlarının uygun olması ıhlamurda verimi artırdı ve fiyatlar yarı yarıya düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kilosu altınla yarışıyordu! Bu sene fiyatlar yarı yarıya düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 11:47

Lezzetinin yanı sıra şifa deposu olmasıyla da özellikle kış aylarında büyük rağbet gören ıhlamur bu yılki rekoltesiyle yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz yıl nedeniyle fiyatı oldukça yüksek olan ve ulaşımı güçleşen ıhlamur, bu sene yaşanan bollukla tezgâhları dolduruyor. Hal böyle olunca da ıhlamurun yeniden kış içecekleri arasında ilk sıralardaki yerini alması bekleniyor.

Kilosu altınla yarışıyordu! Bu sene fiyatlar yarı yarıya düştü

Kış mevsiminin gelmesiyle grip, nezle ve öksürük şikayetleri artarken Düzce'de 10 yıldır aktarlık yapan Aydın Eren, bu nedenle bitkisel çaylara talebin başladığına dikkat çekti. Dükkanına gelen müşterilere bitkisel çayları önerdiklerini aktaran Eren “Ihlamur, hibiskus, adaçayı, karanfil, hatmi çiçeği gibi ürünleri öneriyoruz. Ayrıca öksürük, nezle için olan macunlar var. Ballı zencefilli macunları öneriyoruz. Bunlar demlenip içilebilir. Bu bitkiler demleneceği zaman fazla kaynatılmamasını öneriyoruz. Çok kaynatıldığında bitkilerin mineralleri ölüyor fazla etkili olmuyor. Kısa süreli, 2-3 dakika kaynadığı zaman demleyip içecekler" ifadellerini kullandı.

Kilosu altınla yarışıyordu! Bu sene fiyatlar yarı yarıya düştü



“GEÇEN YIL ALTINLA YARIŞIYORDU”

Ihlamur fiyatlarının "altınla yarıştığını" hatırlatan Eren, bu seneki bolluk ve fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi: "Geçen yıl havalar kurak gitmişti ve ıhlamur fazla yoktu. Bu sene de kurak gitti ama ıhlamur çok var. Bu nedenle de oldukça düştü. Geçtiğimiz yıl 2 bin ile 2 bin 500 TL olan fiyatlar bu sene yarı yarıya kadar düştü. Fiyatı bin 100, bin 200 civarlarında dolaşıyor. Bu sene insanlar bol bol ıhlamur kaynatıp içebilirler."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Havalar soğudu, ıhlamur satışları fırladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ihlamur Festivali'nde dostluk ve barış ıhlamuru kaynatıldı
ETİKETLER
#kuraklık
#fiyatları
#ıhlamur
#Kış Içecekleri
#Bitkisel Çay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.