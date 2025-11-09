Menü Kapat
19°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Hızı 250 kilometreyi bulan kasırga Brezilya'da ölümlere neden oldu

Brezilya'nın güneyinde bulunan Parana eyaletinde meydana gelen kasırga 6 kişinin ölümüne neden oldu. Büyük hasara yol açan kasırga nedeniyle 750 kişi ise yaralandı.

Hızı 250 kilometreyi bulan kasırga Brezilya'da ölümlere neden oldu
AA
09.11.2025
09.11.2025
'nın güneyindeki Parana eyaletinde meydana geldi, Rio Bonito do Iguaçu kentinde saatte 250 kilometreyi aştı. Yetkililer, kasırganın çok sayıda yerleşim yerinde büyük hasara yol açtığını ve kentin konut ve ticari yapılarının yüzde 90'ının kasırgadan etkilendiğini vurguladı.

Hızı 250 kilometreyi bulan kasırga Brezilya'da ölümlere neden oldu

6 ÖLÜ, 750 YARALI

Bir kişinin hala kayıp olduğunu bildiren yetkililer, kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 750'yi aşkın kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yetkililer, vatandaşlara açık alanlardan uzak durmaları, ağaç ve direklerin devrilme riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kurtarma ekiplerinin ailelerden gelen yeni ihbarları değerlendirmeye devam ettiğini aktaran yetkililer, evsiz ve tahliye edilenlerin sayısına ilişkin bilgilerin güncellenmekte olduğunu kaydetti.

