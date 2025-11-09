Hızı 250 kilometreyi bulan kasırga Brezilya'da ölümlere neden oldu

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde kasırga meydana geldi, Rio Bonito do Iguaçu kentinde saatte 250 kilometreyi aştı. Yetkililer, kasırganın çok sayıda yerleşim yerinde büyük hasara yol açtığını ve kentin konut ve ticari yapılarının yüzde 90'ının kasırgadan etkilendiğini vurguladı.

6 ÖLÜ, 750 YARALI

Bir kişinin hala kayıp olduğunu bildiren yetkililer, kasırga nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 750'yi aşkın kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yetkililer, vatandaşlara açık alanlardan uzak durmaları, ağaç ve direklerin devrilme riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kurtarma ekiplerinin ailelerden gelen yeni ihbarları değerlendirmeye devam ettiğini aktaran yetkililer, evsiz ve tahliye edilenlerin sayısına ilişkin bilgilerin güncellenmekte olduğunu kaydetti.