SON DAKİKA!
Gündem
Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da bina hakkında yapılan incelemelerde riskli yapı olması gerekçesiyle tahliye kararı verilen binanın balkonu çöktü. Edilen bilgiye göre o esnada balkonda olan vatandaş yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
14:13
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
14:13

'da, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kadın hafif yaralandı.

Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Hayriye E. molozların altında kaldı. Balkonun çöktüğünü gören çevredeki bir vatandaş yaşlı kadını molozların arasından kurtardı.

Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 yaralı



İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü: 1 yaralı

Öte yandan, bina hakkında daha önce de yapılan incelemelerde olması gerekçesiyle tahliye kararı verildiği öğrenildi.

ETİKETLER
#istanbul
#afad
#avcılar
#yaralanma
#riskli yapı
#bina çökmesi
#Balkon Çökmesi
#Ev Afetleri
#Gündem
